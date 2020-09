“Lavori e collaudi in corso per il wi-fi a palazzo del Pincio”

Civitavecchia - Lo annuncia il comune: "Per consentire servizi più efficienti e veloci"

Civitavecchia – Un comune al passo con i tempi e connesso con il mondo.

È questo l’obiettivo dei lavori di digitalizzazione in corso, principalmente nella sede centrale ma che presto coinvolgeranno anche altri plessi comunali.

Infatti sotto il coordinamento della segreteria generale, si sta finalmente dotando di collegamento Wi-fi Palazzo del Pincio, in maniera tale da consentire servizi più efficienti e veloci.

Interessata in particolare l’area del primo piano, con segreteria e stanza del sindaco, segreteria generale e sala giunta, ma non solo.

Gli ospiti del comune potranno quindi collegarsi, dopo apposita registrazione veloce, al servizio attraverso i propri smartphone, o pc portatili od altri device. Ciò si rivelerà particolarmente utile per l’organizzazione e la trasmissione di convegni, workshop e conferenze presso le tre sale del Pincio: l’aula Pucci, la Calamatta e la Cutuli.

In tal senso, anche il teatro Traiano è già stato predisposto per avere una connessione Wi-fi (che sarà tuttavia accesa soltanto in caso di incontri pubblici e resterà spenta in presenza di spettacoli), così come l’assessorato alla Pubblica istruzione, per eventuali esigenze che dovessero essere legate alla didattica.

Ma ulteriori lavori in tal senso interesseranno quanto prima altri luoghi pubblici della città, in primis Cittadella della Musica e Biblioteca comunale. Dialogo aperto infine con Città Metropolitana per migliorare il servizio: si prevede, tra le altre iniziative, l’installazione di ulteriori 12 hot spot.

18 settembre, 2020