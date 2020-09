Le Ants si rimettono in moto, ripresi gli allenamenti

Sport - Pallacanestro - Dopo la rinuncia alla serie A2 la formazione viterbese sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B

Condividi la notizia:











Viterbo – Ripresi gli allenamenti delle Ants.

Pur con tutte le difficoltà e le accortezze da tenere in questo particolare momento, caratterizzato da tante incertezze sia sotto il profilo sociale che sportivo, la Pallacanestro Ants è tornata questa settimana ad allenarsi per preparare al meglio la stagione agonistica 2020-2021.

La società gialloblù, dopo la dolorosa ma inevitabile rinuncia a disputare il campionato di serie A2 nazionale di basket femminile, sarà ai nastri di partenza del campionato di serie B con tutta l’intenzione di continuare a tenere alto il nome della città di Viterbo nello sport della palla a spicchi femminile.

Un organico profondamente rinnovato sarà chiamato a confrontarsi con un torneo che a breve renderà noti i gironi ma che, sicuramente, proporrà alle Ants avversarie agguerrite e vogliose di ben figurare. Della squadra dello scorso campionato di serie A2 sono rimasti tre elementi senior (Federica Pasquali, Veronica Martin, Martina Gasbarri) insieme ad alcune giovani che rappresentano un patrimonio su cui la società continua a investire.

Altre atlete giovanissime come Alessia Vitali, classe 2005 da Brindisi, e Martina Grassia, giocatrice del 2001 cresciuta nella formazione lombarda del Geas, sono arrivate a Viterbo per crescere e migliorare, confrontandosi sia con il campionato di serie B che con i campionati giovanili che vedranno le Ants protagoniste.

Il programma della prima settimana di preparazione prevedeva una doppia seduta giornaliera di allenamenti che si svolgeranno sempre all’interno del palazzetto dello sport, sia per quanto riguarda la parte tecnico-tattica che per il lavoro atletico. Una scelta dettata anche dalla necessità di limitare le uscite in questo periodo di convivenza forzata con il virus Covid-19.

Per quanto riguarda la prossima settimana, il programma potrebbe essere modificato in caso di riapertura delle scuole. E’ altresì in via di definizione il quadro delle amichevoli in vista del campionato che dovrebbe scattare nel mese di novembre e prosegue la ricerca di sponsor che possano affiancare la società gialloblù per la stagione ormai alle porte.

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020