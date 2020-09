Le Barbados dicono addio alla regina Elisabetta, diventeranno una repubblica

Caraibi - "Per il paese è arrivato il momento di governarsi in maniera totalmente indipendente"

Barbados – Le Barbados diventeranno una repubblica e si preparano a dire addio alla regina Elisabetta.

Il paese dei Caraibi che fu colonia inglese fino al 1966, ha annunciato l’intenzione di trasformarsi in una repubblica entro la fine del 2021, e quindi di non volere più la regina Elisabetta II del Regno Unito come capo di stato.

Lo ha spiegato la governatrice generale di Barbados, che rappresenta la regina Elisabetta II, leggendo un discorso scritto dalla prima ministra di Barbados, Mia Amor Mottley. La dichiarazione spiega che per il paese è arrivato il momento di governarsi in maniera totalmente indipendente, “la gente di Barbados vuole un capo di stato di Barbados”.

La decisione arriva oltre cinquant’anni dopo che Barbados aveva ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito.

17 settembre, 2020