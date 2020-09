Roma - Lo sostiene Vittorio Sgarbi, deputato alla Camera e fondatore del movimento 'Rinascimento'

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Le elezioni regionali in Veneto vanno rimandate”. Lo chiede Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento ‘Rinascimento’ e deputato alla Camera.

“Nessun dubbio su Zaia – argomenta Sgarbi – il cui valore è indiscusso, ma lui per primo converrà sul fatto che che una competizione senza il principale antagonista, Arturo Lorenzoni, candidato del centro sinistra, non sarebbe una vittoria ma una constatazione”.

“Immaginate – aggiunge Sgarbi – se nelle regioni in cui ci sono minori certezze sul risultato elettorale, penso alla Puglia o alla Toscana, uno dei due antagonisti fosse malato di Covid. E’ evidente che l’altro avversario pretenderebbe un confronto alla pari. Per questa ragione, fuori da ogni battuta o polemica, chiedo che le elezioni regionali in Veneto vengano rimandate”.

9 settembre, 2020