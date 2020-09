“Le lamiere in volo hanno colpito la mia auto in corsa, sono viva per miracolo”

Maltempo - Il racconto di una donna rimasta coinvolta nella tromba d'aria di domenica pomeriggio: "Il vortice correva verso la strada a velocità indescrivibile" - FOTO

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Tra le persone coinvolte nella tromba d’aria c’è anche una donna originaria di Viterbo.

Domenica pomeriggio si trovava a bordo della sua auto sulla Cassia nord, diretta verso il posto di lavoro.

E’ successo tutto in un attimo: la pioggia sempre più forte, il vento che ha sollevato tegole e comignoli, e il passaggio del vortice all’interno della strada che divide le campagne.

Tra gli oggetti più grandi e pericolosi sollevati in aria anche alcune lamiere, che solitamente vengono utilizzate per coprire i tetti dei capannoni. Alcune parti sono volate in strada e hanno colpito le auto in corsa.

“Il vortice correva a velocità indescrivibile verso la strada – racconta la donna –. Al suo interno c’erano una serie di oggetti di grandi dimensioni. Due automobili che viaggiavano davanti a me sono state alzate da terra. Ho avuto paura. Mi sono coricata sul sedile del viaggiatore e coperta con il giubbotto. Il mio ultimo ricordo è stato un forte rumore“.

La macchina, un’utilitaria, è stata completamente distrutta. I vetri sono andati in frantumi e alcuni sassi sono entrati all’interno dell’abitacolo. Fortunatamente per la donna non ci sono state conseguenze gravi.

“Sono viva per miracolo – prosegue nel racconto –. Mi hanno diagnosticato un disturbo da stress post traumatico. Ho accusato una contrattura e varie ecchimosi. Ho incubi notturni però mi ritengo fortunata. Poteva andare molto peggio“.

Sul posto è intervenuta prontamente un ambulanza e il personale sanitario ha trasportato la donna all’ospedale di Belcolle. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale.

3 settembre, 2020