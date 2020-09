Viterbo - Il sindaco Giovanni Arena sull'apertura di domani: "L'accoglienza per gli alunni sarà in linea con le misure sanitarie prescritte dai protocolli"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Domani le scuole riapriranno. Stamattina ho fatto nuovamente visita alle scuole del comune di Viterbo. Ho parlato con i dirigenti scolastici, che ringrazio per il delicato lavoro che stanno quotidianamente portando avanti.

Ora ci siamo. Le scuole sono pronte per accogliere gli studenti. In sicurezza. Ho trovato ambienti puliti, igienizzati, provvisti dei necessari dispositivi di protezione per la corretta igiene personale. Un’accoglienza per gli alunni in linea con le misure sanitarie prescritte dai protocolli Covid emanati ai fini della prevenzione del contagio nelle scuole.

Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo al dirigente provinciale scolastico Daniele Peroni, per essere stato di parola e aver consentito alla scuola di poter contare su tutto il personale necessario: insegnanti, collaboratori scolastici, personale di sostegno. Tra poche ore gli studenti potranno finalmente fare ritorno nelle proprie aule, dopo un lunghissimo periodo di assenza. Sarà un momento emozionante per tutti loro, che ricorderanno negli anni.

La prima campanella di domani darà ufficialmente inizio al nuovo anno scolastico. Un anno particolare, delicato e impegnativo, diverso da tutti gli altri passati. Sono certo che con la collaborazione di tutti si riuscirà a garantire quella sicurezza e quella tranquillità di cui tutti hanno bisogno, in particolar modo gli studenti e le loro famiglie, famiglie che voglio ringraziare per la pazienza mostrata in questi mesi di emergenza, in molti casi costrette a stravolgere o modificare impegni lavorativi e personali a seguito della chiusura delle scuole.

Nei prossimi giorni andrò a salutare gli alunni. In quell’occasione avrò modo di ascoltare nuovamente tutti i dirigenti scolastici e valutare con loro eventuali ulteriori migliorie da apportare, qualora ce ne fosse bisogno. A tutti i bambini, a tutti gli adolescenti e a tutti i ragazzi delle superiori rivolgo un affettuoso augurio per un sereno nuovo anno scolastico. Un augurio che estendo a tutti i dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale che a vario titolo opera all’interno delle scuole.

Giovanni Arena

Sindaco di Viterbo

23 settembre, 2020