Lega, il capogruppo al Senato Romeo e i senatori Arrigoni e Pellegrini a Civita

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Sono ormai prossime le consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre che consentiranno ai cittadini di Civita Castellana di eleggere la nuova amministrazione comunale.

Dopo il grande successo degli appuntamenti elettorali che hanno visto partecipare il parlamentare europeo Antonio Maria Rinaldi, il presidente della Commissione agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi, il capogruppo Lega nella stessa commissione Giorgio Bergesio ed il responsabile economico del partito Sen. Alberto Bagnai, proseguono gli incontri politici a Civita Castellana in questi ultimi giorni di campagna elettorale.

Domani il Presidente dei Senatori Massimiliano Romeo, il responsabile nazionale per l’ambiente della Lega Sen. Paolo Arrigoni ed il Sen. Emanuele Pellegrini saranno accompagnati dal senatore Umberto Fusco per incontrare le realtà economiche del territorio e per sostenere i candidati della Lega.

Seguirà alle 12.30 una conferenza stampa presso il ristorante “La Corte 23”, in Corso Garibaldi 23.

Lega Salvini Viterbo

14 settembre, 2020