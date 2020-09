Leggera flessione dei nuovi casi, ma ci sono oltre 100 ricoverati in più

Coronavirus - Ministero della Salute - In aumento i guariti, mentre i morti sono 8 - Rallenta la crescita degli attualmente positivi

Condividi la notizia:











Roma – Buone e cattive notizie anche oggi dal bollettino giornaliero del ministero della Salute sul contagio da Covid-19 in Italia. Rispetto a ieri diminuiscono leggermente i nuovi casi e aumentano i guariti, ma ci sono oltre 100 persone in più ricoverate in ospedale.

I nuovi positivi sono 978, 18 in meno dei 996 di ieri. E il totale dall’inizio della pandemia supera quota 270mila, arrivano a 270mila 189. Crescita importante dei guariti, oggi 291 contro i 117 di ieri (totale 207mila 944). I morti, invece, sono otto, per un totale di 35mila 491.

Gli attualmente positivi crescono di 676 unità, arrivando a 26mila 754. Ieri l’incremento era stato di 873 persone.

Ad allarmare maggiormente è l’aumento importante dei ricoverati, 105 nelle ultime 24 ore. Di questi, sono 13 in più le persone in terapia intensiva, che tornano quindi a superare quota 100 (per la precisione 107). Gli ospedalizzati con sintomi meno gravi sono invece 1380, 92 in più rispetto a ieri.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, Lombardia, Lazio e Campania sono le tre regioni che oggi registrano più nuovi casi: rispettivamente 242, 125 e 102. Sono quattro le aree che si mantengono sotto i dieci contagi (provincia di Trento, Abruzzo, Molise e Basilicata), mentre la Valle d’Aosta è l’unica a registrare contagi zero.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute dell’1 settembre

Condividi la notizia:











1 settembre, 2020