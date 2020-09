“L’energia è un problema di cultura, l’efficienza deve andare di pari passo con il comportamento”

Roma - Beppe Grillo interviene alla conferenza in Senato sulle rinnovabili: “Bisogna anche ripensare i nostri atteggiamenti e cambiare le nostre abitudini quotidiane. Io utilizzo i pannelli solari in casa da più di 20 anni, sono stato uno dei primi in Italia”

Roma – “Possibile che debbano passare così tanti anni per una battaglia di civiltà? Oggi abbiamo una struttura intelligente e competente al governo”. A dirlo è Beppe Grillo, intervenuto durante la conferenza stampa che si è tenuta in Senato sul tema dell’energia rinnovabile.

“L’unica leva che abbiamo come governanti è la leva fiscale – prosegue Grillo -, l’energia fatta da fonti fossili deve costare molto e non poco e tutte le tasse devono essere distribuite in incentivi alle rinnovabili. Abbiamo la possibilità di fare uno scatto in avanti, sia con l’energia, sia con le informazioni, sia con l’immigrazione.”.

“L’efficienza deve andare di pari passo con il comportamento – prosegue il fondatore del Movimento 5 Stelle -. Bisogna anche ripensare i nostri atteggiamenti e cambiare le nostre abitudini, i piccoli gesti quotidiani. L’energia è un problema di cultura”.

“Io mi faccio l’energia utilizzando i pannelli solari in casa da più di 20 anni – ha concluso Grillo -, sono stato uno dei primi in Italia”.

“La salvaguardia dell’ambiente è uno dei temi principali del M5S, una stella del nostro Movimento – ha chiarito Gianluca Perilli, presidente del M5S al Senato -. Abbiamo sempre cercato di inserire nell’agenda politica i temi ambientali. Il decreto Mise sulle comunità energetiche ha come obiettivo non solo la salvaguardia della salute dei cittadini ma anche la riconversione ecologica, come opportunità di progresso e innovazione”.

15 settembre, 2020