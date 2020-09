Liam Gallagher: “Indosso la mascherina perché ho il morbo di Hashimoto, Noel è un imbecille”

Salute - Il cantante si è scagliato contro il fratello che aveva dichiarato: “Se prendo il virus sono fatti miei, troppe libertà ci vengono negate”

Condividi la notizia:











Londra – “Io indosso la mascherina, non è un problema”. Con queste parole è intervenuto Liam Gallagher, ex cantante degli Oasis, in merito all’utilizzo del dispositivo di protezione.

“Ho il morbo di Hashimoto – ha proseguito Liam, facendo riferimento alla malattia cronica della tiroide da cui è affetto -. Questo significa che il mio sistema immunitario è fottuto”.

“Mio fratello è un imbecille, per molte ragioni” ha infine concluso. Il fratello Noel si era dichiaratamente mostrato contrario all’uso della mascherina. “Se prendo il virus, sono fatti miei. Troppe libertà ci vengono negate e io scelgo di non indossarla. La mascherina non è una legge” aveva detto Noel Gallagher.

Condividi la notizia:











22 settembre, 2020