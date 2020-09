Libertas Viterbo, Nildo Rapiti confermato presidente per il quadriennio 2020-2024

Sport - Nel consiglio provinciale sono stati eletti Vera Lucernini, Simone Bonolo, Giovanni Marcucci e Fiona Mazzi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A seguito dell’assemblea elettiva delle associazioni affiliate al centro provinciale sportivo Libertas di Viterbo tenutasi il 19 settembre a Viterbo, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2020-2024.

L’assemblea si è aperta con l’intervento del presidente, Nildo Rapiti, che ha relazionato sulla attività del centro provinciale Libertas nella stagione sportiva 2009-2010, soffermandosi in particolare sulla ripresa dell’attività dopo il periodo del lockdown per la diffusione del virus Covid-19.

Tutte le attività sportive annullate nel semestre precedente saranno riproposte nel rispetto della normativa attuale oggi alquanto restrittiva, ma utile per evitare il propagarsi dei contagi del virus.

Per venire incontro alle associazioni in campo economico il consiglio provinciale ha azzerato il costo della ri/affiliazione (65 euro) riferito all’anno sportivo 1/9/2020 – 31708/2021 e approvato un costo del tesseramento calcolato per ogni associazione ad personam alquanto vantaggioso.

Il presidente ringrazia i consiglieri e i dirigenti che hanno collaborato nel quadriennio precedente consentendo alla Libertas da me rappresentata di crescere nel numero delle associazioni affiliate e nell’organizzazione di servizi e attività sportive.

Di seguito i neoeletti.

Presidente provinciale Nildo Rapiti al quale è stato rinnovato l’incarico.

Nel consiglio provinciale sono stati eletti nel rispetto della parità di genere: Vera Lucernini, presidente della Asd Libertas Pilastro 92 di Viterbo, Simone Bonolo, direttore responsabile della Ssd Socialmente di Soriano nel Cimino, Giovanni Marcucci, presidente della Asd Scuola padel di Viterbo e Fiona Mazzi, responsabile Tecnico della Asd Libertas Free sport di Viterbo.

Nella consulta (organo che approva il bilancio) Agostino Moscatelli, Raffaele Berretta e Carlo Turchetti.

Revisore dei conti Carlo Aronne, dirigente della Asd Vitersport di Viterbo.

Nildo Rapiti

Presidente Libertas Viterbo

13 settembre, 2020