“Siamo lieti di partecipare alla presentazione del libro di Matteo Jarno Santoni”

Viterbo - L'associazione TrasportiAmo sul volume "La ferrovia elettrica Roma - Civita Castellana - Viterbo"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Siamo molto lieti di partecipare all’evento di presentazione del libro “La ferrovia elettrica Roma – Civita Castellana – Viterbo” scritto dal giovane studente viterbese Matteo Jarno Santoni, in programma nella giornata di venerdì 25 settembre alle 17,30 nei locali del bistrot del teatro Caffeina (via Camillo Benso di Cavour, 9).

Il volume (Edizioni Calosci, Cortona) scandisce le tappe fondamentali della linea, dalla sua realizzazione ai giorni nostri, cogliendone gli aspetti turistici e ambientali, temi cari alla nostra associazione.

Un viaggio suggestivo che ci permette di riscoprire le nostre radici, correlato dalle numerose immagini d’epoca scelte con accuratezza, ma anche un’occasione per evidenziare ancora una volta l’importanza che la linea ferroviaria occupa nella mobilità del territorio, al quale è legata indissolubilmente, e comprendere a pieno le sfide presenti e future che la riguardano.

Ringraziamo l’amico Matteo per l’invito, saremo in prima linea, queste iniziative vanno sostenute, perché non c’è futuro senza passato.

Associazione TrasportiAmo

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020