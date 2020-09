Lieve calo dei nuovi casi (1695), ma aumentano i morti (16)

Coronavirus - Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore si registrano 583 guariti - Sono stati eseguiti 107mila 658 tamponi (oltre 5mila in meno rispetto a ieri)

Roma – Lieve calo, rispetto a ieri, dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1695 nuovi casi (ieri erano stati 1733). C’è quindi una decrescita di 38 unità.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, è così di 276mila 338 casi.

Sale però il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono 16 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Covid-19 (ieri i deceduti erano stati 11). Il totale dei decessi, da inizio emergenza a oggi, raggiunge quota 35mila 534.

Sono invece 583 i negativizzati nelle ultime 24 ore. Un numero che porta il totale dei dimessi e guariti a 209mila 610.

L’incremento degli attuali positivi fa registrare un +1095, portanto così il totale degli attuali positivi a quota 31mila 194.

Buone notizie dalle terapie intensive che rimangono stabili rispetto a ieri e sono 121. Nessun nuovo paziente in reparto quindi. In isolamento domiciliare ci sono 29mila 453 persone e i ricoverati con sintomi sono 1620 (+13).

Sono stati eseguiti 107mila 658 tamponi (oltre 5mila in meno rispetto a ieri).

A pesare sul bilancio dei contagi giornalieri sono Lombardia e Veneto. In Lombardia 388 nuovi casi e in Veneto 188. Nessun nuovo caso, invece, in Molise e Valle d’Aosta.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 5 settembre

5 settembre, 2020