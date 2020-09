L’ironico trasporto della macchina di santa Rosa di Viterboh

Parodie - Un evento che "vuole far sorridere e sperare che ce la faremo tutti insieme" - FOTO E VIDEO

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un regalo inatteso quello che Viterboh, che nel giorno del 3 settembre dell’anno Covid, non solo compie un triplice trasporto delle macchine di Santa Rosa, ma ci ricorda anche che la forza di un’idea, di un pensiero e di un’azione, ci rende davvero “tutti d’un sentimento”. Con modi sempre un po’ fuori dal coro e dalle righe, ma senza mai voler profanare la sacralit√† del momento, i ragazzacci di Viterboh hanno unito non solo tutti i Viterbohesi, ma il mondo intero, grazie alla diretta social di ieri sera (visibile sulla pagina Instagram, Facebook e Youtube di Viterboh).

Di tutte le interpretazioni che si possono dare all’evento creato dal gruppo satirico, √® certo che la nostra Rosa “non po’ che esse’ stata contenta”, come dovremmo esserlo tutti noi in attesa del prossimo vero trasporto… Per ora quello fatto a Viterboh, vuole far sorridere e sperare che ce la faremo tutti insieme, grazie anche, e soprattutto, a tante idee e a un pizzico di follia.

Viterboh

4 settembre, 2020