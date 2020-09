“L’istituzione del garante comunale per i diritti del detenuto non è più rinviabile”

Viterbo - Giacomo Barelli (Forza civica): "Sono passati 9 mesi e la delibera non è stata ancora portata in aula, chiediamo spiegazioni al sindaco e al presidente del consiglio"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Gli ultimi fatti di cronaca sulle presunte violenze e torture, sui quali come per tutti gli altri passati, va fatta piena luce, portano di nuovo alla ribalta negativa il carcere di Viterbo di “Mammaggialla” sui cui problemi le istituzioni locali spesso fanno finta di non vedere.

E tuttavia grazie al grande lavoro portato avanti insieme al consigliere comunale del M5S Massimo Erbetti siamo riusciti a fine gennaio 2020 a fare approvare in commissione all’unanimità la delibera da noi proposta per la istituzione del garante comunale dei detenuti. Una grande vittoria politica e di civiltà se non fosse che dopo 9 mesi per una sorta di strano boicottaggio amministrativo e forse anche politico, a questo punto verrebbe da pensare, la delibera non è mai stata iscritta all’ordine del giorno del consiglio comunale come invece era normale che fosse fatto.

Più volte in questi mesi con il consigliere Erbetti ci siamo rivolti anche duramente al presidente del consiglio comunale perché faccia rispettare la volontà unanime del consiglio ed affinché faccia portare la delibera al voto dell’aula, ma fino ad oggi invano.

Riteniamo tale comportamento omissivo un gravissimo vulnus istituzionale in quanto non si sta consentendo di dare attuazione a un indirizzo politico del consiglio, per giunta condiviso da tutte le forze politiche cittadine, un inspiegabile e sospetto ritardo nell’approvazione della delibera di cui chiediamo conto al presidente del consiglio, al sindaco, all’assessore ai servizi sociali, al suo dirigente e ovviamente al segretario generale.

Una scelta, quella di istituire la figura del garante comunale per i detenuti, non più rinviabile vista la situazione che potremmo definire permanentemente esplosiva del carcere di Mammagialla che a gennaio di quest’anno contava 612 detenuti per una capienza di 432 con un sovraffollamento di oltre il 40%, con 100 detenuti psichiatrici, di cui 20 definiti acuti e che oggi si trova a fare i conti anche con l’emergenza Coronavirus.

Ciò detto lancio un appello a tutti i capi gruppo di maggioranza e opposizione perché si facciano rispettare le prerogative del consiglio comunale chiedendo tutti insieme nella prossima capi gruppo la immediata calendarizzazione della delibera di istituzione del garante comunale dei detenuti già approvato in maniera unanime in commissione 9 mesi fa.

Come dissi all’epoca quel lavoro fatto in commissione è la migliore risposta che il consiglio comunale potesse dare alla drammatica emergenza del carcere di Mammagialla e la prova che la politica, quando lavora su problematiche concrete con competenza e capacità, produce effetti positivi per la città al di là di ogni schieramento. Non possiamo farci smentire o peggio sabotare da chi vuole che non cambi mai nulla,ne va della nostra dignità e credibilità politica davanti ai cittadini.

Giacomo Barelli

Capogruppo Forza Civica

4 settembre, 2020