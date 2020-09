Lo spettacolo di Stefano Massini a Teatro Caffeina

Viterbo - Domenica 6 settembre - Inizialmente l'evento era previsto a piazza San Lorenzo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Stefano Massini a Teatro Caffeina.

Lo spettacolo di Stefano Massini a Viterbo, in programma per domenica 6 settembre a piazza San Lorenzo, si terrĂ nella sala del Teatro Caffeina allo stesso orario: 21. Lo comunica Carramusa Group, organizzatore della data.

Una scelta dettata da alcune dinamiche organizzative che hanno determinato questo spostamento. La sala del Teatro Caffeina, via Cavour 9, sarĂ perfettamente attrezzata per il rispetto delle normative di sicurezza anti-Coronavirus.

Tutti i biglietti e le prenotazioni per la data di piazza del duomo saranno ovviamente valevoli per il posto in teatro.

Caffeina Cultura

4 settembre, 2020