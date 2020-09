Lo spettacolo su Leonardo e Tullio Solenghi chiudono “Saturnalia sutrina”

Sutri – Riceviamo e pubblichiamo – Vittorio Sgarbi e Tullio Solenghi chiudono la stagione estiva di Saturnalia sutrina.

Lunedì 14 settembre, alle 21 in piazza dei Pisanelli a Sutri, andrà in scena lo spettacolo di Vittorio Sgarbi, prodotto da Corvino Produzioni, dedicato alla visione e all’arte del genio immortale di Leonardo Da Vinci, che ha incantato gli occhi di oltre 60mila spettatori in decine di piazze italiane.

Sgarbi ripercorrerà con maestria le opere e le tappe essenziali della vita di Leonardo per celebrare i cinquecento anni della sua morte.

Martedì 15 settembre, alle 21 in piazza dei Pisanelli , sarà la volta, invece, di Tullio Solenghi con lo spettacolo “Una serata pazzesca”.

Saturnalia sutrina, kermesse culturale che ha animato la città di Sutri con oltre 40 eventi di pregio in poco più di un mese, tra teatro, poesia, letteratura e musica, si è rivelata un successo di pubblico, che ha visto la presenza di centinaia di persone nel corso delle serate, grazie anche alla partecipazione di grandi nomi della cultura e della letteratura italiana, come il vincitore del premio Strega Sandro Veronesi, Giampaolo Sodano, Emanuele Trevi – che il prossimo 18 settembre, a palazzo Doebbing, dalle 20 dialogheranno con Vittorio Sgarbi e il premio Campiello Remo Rapino su Pierpaolo Pasolini – Fulvio Abbate, Luca Ricci, tra gli altri, e di importanti realtà editoriali italiane come La Nave di Teseo e Baldini + Castoldi.

Saturnalia sutrina, che ieri sera ha visto anche la consegna della prima edizione del Premio Efebo, in un successo di pubblico straordinario, lascerà il passo al Cubo Festival e al Beethoven Festival, che animeranno, in autunno, la vita culturale di Sutri.

Sutri si conferma, ancora una volta, uno tra i più importanti luoghi della cultura italiana.

Per info e prenotazioni per gli spettacoli: 0761/609380.

Comune di Sutri