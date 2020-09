I bambini del Contrappunto Kids omaggiano Santa Rosa con una nuova versione dell’inno

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Quest'anno a causa del Covid-19 non hanno potuto cantare dal vivo in onore della patrona - I ragazzi si sono quindi armati di smartphone, una cassa e tanto entusiasmo - VIDEO

Viterbo – (p. c.) – Lo scorso 3 settembre i bambini del coro di voci bianche Contrappunto Kids hanno espresso il desiderio di portare il proprio messaggio di speranza in uno degli anni più difficili nella storia del trasporto della Macchina di Santa Rosa, in cui la pandemia ha obbligato la popolazione viterbese a rinunciare all’espressione più alta della propria fede e della propria tradizione.

Ospiti ormai da anni al tradizionale giro delle sette chiese, durante il quale hanno cantato insieme alla soprano Luisa Stella davanti ai facchini e ai fedeli l’inno di Santa Rosa di padre Auda, non hanno voluto rinunciare al loro piccolo ma significativo omaggio alla Santa.

Armati di un semplice smartphone, una cassa e tanto entusiasmo, ci hanno regalato una versione dell’inno commovente nella sua semplicità, come a dire che la loro piccola fede non si piega di fronte alla drammaticità del momento che stiamo vivendo.

Sotto la direzione dei maestri Barbara Bastianini e Gloria Cannone e accompagnati al pianoforte dal maestro Fabrizio Viti, cantano: Giada Miotto, Vittoria Fratini, Flavia Ranocchiari, Sofia Ranocchiari, Sveva Ranocchiari, Niccoló Bugiotti, Mariella Bugiotti, Leonardo Morelli.

Un ringraziamento speciale va al parroco don Massimiliano Balsi per aver messo a disposizione la cornice dello splendido chiostro del santuario di Santa Maria della Quercia e a Silvio Cappelli, dottore magistrale in Conservazione dei Beni Culturali e studioso di storia locale, a cui va il merito di aver sottratto all’oblio il bellissimo inno composto da padre Tarcisio Auda dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di San Francesco alla Rocca di Viterbo negli anni ’60.

I talentuosi bambini sono reduci dal grande successo del concerto di Natale del 23 dicembre al teatro Unione di Viterbo e hanno calcato, inoltre, anche il prestigioso palco del teatro Ariston di Sanremo e sono stati chiamati come ospiti dall’Unicef alla giornata mondiale dell’alimentazione.

“Il coro di voci bianche – afferma Barbara Bastianini – è una splendida occasione per i bambini per scoprire il loro talento musicale ed esprimere il loro mondo interiore attraverso un’attività di gruppo divertente e stimolante. Durante gli incontri i bambini acquisiscono anche competenze teoriche, ritmiche e strumentali di base, fondamentali per comprendere in modo più ampio il linguaggio musicale e propedeutiche allo studio di uno strumento”.

Tutti i genitori che fossero interessati a regalare ai propri figli queste emozioni possono trovare le informazioni necessarie al 3281670365 o sulla pagina Facebook Contrappunto Kids.

6 settembre, 2020