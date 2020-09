Roma - La decisione era stata presa a livello locale dopo il via libera del ministro dello Sport all'ingresso dei tifosi negli impianti sportivi

Condividi la notizia:











Roma – Lombardia e Veneto riaprono gli stadi, il governo convoca le regioni.

A quando si apprende, oggi alle 17,30 le regioni sono state convocate in una riunione con i ministri Vincenzo Spadafora (Sport), Roberto Speranza (Salute) e Francesco Boccia (Affari regionali) per discutere della problematiche relative alla capienza degli stadi. La riunione, che è in video conferenza, dopo la decisione di alcune regioni di riaprire parzialmente al pubblico gli impianti sportivi.

Le regioni avevano fatto questa scelta dopo il via libera del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, all’ingresso dei tifosi negli impianti sportivi. Ora però, a quanto si apprende, c’è bisogno di uniformità e il ministro Boccia ha convocato tutti alle 17,30 di oggi.

In Lombardia, a decorrere da oggi, gli impianti sono aperti al pubblico in misura non superiore a mille spettatori in quelli all’aperto e a 700 spettatori in quelli al chiuso. A stabilirlo è la nuova ordinanza regionale firmata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana.

Stessa decisione è stata presa oggi per il Venero con l’ordinanza firmata dal presidente Luca Zaia. La misura vale da oggi fino al 3 ottobre prossimo. Nessuna apertura però, nemmeno parziale, allo stadio Bentegodi di Verona dove questa sera si gioca Hellas Verona-Roma valida per la prima giornata di campionato. La decisione per la mancanza di tempo per rendere operativa l’ordinanza.

Intanto ieri, con l’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, anche la regione Emilia-Romagna aveva detto ‘sì’ alla presenza del pubblico (fino a mille persone) a Parma e a Reggio Emilia per le due partite del campionato di serie A di calcio in programma domenica 20 settembre.

In serata molto probabilmente verrà chiarito quanto discusso nella riunione di oggi.

Condividi la notizia:











19 settembre, 2020