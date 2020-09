L’Oms omaggia l’Italia: “Ha reagito con forza e ribaltato la traiettoria dell’epidemia”

Ginevra - Su Twitter un video che racconta l'esperienza del nostro paese

Ginevra – “L’Italia è stato il primo paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza”.

Il riconoscimento per la gestione della pandemia in Italia nei duri mesi che hanno portato al lockdown arriva direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità. Con un messaggio pubblicato su Twitter, l’Oms ha omaggiato il nostro paese per come ha saputo reagire alla prima ondata del Coronavirus.

Il messaggio è stato accompagnato da un video che racconta l’esperienza italiana.

25 settembre, 2020