Lorenza Bonaccorsi a sostegno di Cancilla Midossi

Civita Castellana - Il sottosegretario di Stato presso il ministero dei beni culturali sarà in città con il candidato sindaco del Pd

Civita Castellana – Lorenza Bonaccorsi – sottosegretario di Stato presso il ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo – sarà domani a Civita Castellana per incontrare il candidato sindaco Domenico Cancilla Midossi e la squadra dei candidati consiglieri.

La sottosegretaria trascorrerà la giornata tra le bellezze dell’ager faliscus: una scelta voluta dal candidato per portare all’attenzione del ministero guidato da Dario Franceschini le istanze della città della ceramica, che – nei prossimi anni – sarà alle prese con una sifda complicata: incentivare il turismo affinché il patrimonio storico, culturale e naturale di Civita Castellana e del biodistretto possa trasformarsi in una preziosa risorsa.

Si partirà con una visita della cattedrale di santa Maria Maggiore (duomo dei Cosmati) sita in piazza del Duomo; per poi proseguire – in via Antonio Gramsci – con la visita del museo della Ceramica.

L’ ospite e i candidati si sposteranno poi in via Mazzocchi, dove visiteranno il Forte Sangallo. L’incontro si concluderà presso i giardini Baden Powell dove il candidato Sindaco ed il sottosegretario interverranno in una iniziativa aperta al pubblico.

Ufficio stampa Domenico Cancilla Midossi

14 settembre, 2020