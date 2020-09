L’Ue minaccia azioni legali contro il Regno Unito

Bruxelles - La Commissione europea ha dato un mese di tempo a Londra per ritirare un disegno di legge che rimette in discussione alcuni impegni per la Brexit

Bruxelles – L’Europa lancia un ultimatum a Londra.

La Commissione europea ha infatti dato tempo al Regno Unito fino alla fine del mese per ritirare un disegno di legge che mette nuovamente in discussione alcuni impegni presi per la Brexit. Se Londra non dovesse ritirare il disegno di legge, allora Bruxelles ricorrerà ad azioni legali.

L’Europa fa sapere le sue intenzioni a seguito di un incontro urgente che si è tenuto oggi a Londra tra il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic e il ministro di Stato britannico Michael Gove.

Come si legge in una nota della Commissione europea, Maros Sefcovic ha affermato durante l’incontro che il Regno Unito, presentando questo disegno di legge, ha seriamente danneggiato la fiducia tra l’Unione e Londra e che spetta ora al governo britannico ristabilire quella fiducia.

Da parte sua, però, il governo britannico protegge il disegno di legge in questione e sostiene che il parlamento è sovrano in materia di leggi nazionali.

10 settembre, 2020