“Lunedì al via i lavori di asfaltatura in strada Freddano”

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Al via l’asfaltatura del primo tratto di strada Freddano, ovvero quello adiacente al parcheggio ubicato sulla stessa strada.

L’intervento, che fa seguito alla recente rimozione del palo della corrente elettrica, di ostacolo alla viabilità, rientra nel progetto di copertura di un tratto del fosso Urcionio e del fosso San Pietro e della sistemazione dell’area esterna a porta Faul. I lavori avranno inizio lunedì 7 settembre.

A darne notizia è l’assessore ai Lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini che aggiunge alcuni dettagli. “L’intervento di asfaltatura in questione avrà inizio lunedì 7 e si concluderà l’11 settembre – spiega Allegrini -. Per l’occasione, come previsto da apposita ordinanza, sarà istituito in via San Paolo, strada Freddano e via Vico Squarano, nei tratti in adiacenza con il parcheggio fuori Porta Faul, il restringimento della carreggiata”.

L’assessore Allegrini specifica inoltre che “sarà istituito su via Vico Squarano, nel tratto compreso tra via San Paolo e strada Signorino, il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, nonché il divieto di circolazione, qualora si rendesse necessario”.

L’intervento sarà realizzato per fasi successive per ciascuna delle quali si renderà necessario apportare modifiche alla viabilità. La segnaletica verrà posta in opera secondo il procedere del cantiere lungo le vie interessate dai lavori (ord. n. 292 del 2/9/2020 Ll.pp).

5 settembre, 2020