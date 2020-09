M5s Lazio nella Tuscia per il sì al referendum

Politica - Giovedì 17 e venerdì 18 settembre appuntamenti a Tarquinia, Tuscania e Viterbo

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Giovedì 17 settembre alle 17,30 presso la sede del M5S di Tarquinia si terrà la diretta facebook “Le ragioni del Si”, alla quale parteciperà la consigliera regionale Silvia Blasi, insieme alla senatrice Alessandra Maiorino e al portavoce comunale Andrea Andreani.

Altre iniziative sono previste, venerdì mattina a Tuscania e nel pomeriggio a Viterbo, dalle 16 alle 18 in corso Italia.

La riduzione del numero dei parlamentari è il primo passo per una riforma più ampia del sistema di rappresentanza che in Italia viene chiesta trasversalmente da diverse forze politiche da circa 40 anni. Pertanto la vittoria del Sì al referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre non sarà una vittoria del MoVimento 5 Stelle ma sarà un traguardo storico per tutti i nostri territori e, in generale, per tutti gli italiani.

I prossimi passi dovranno essere, il taglio degli stipendi dei parlamentari, come già fanno i portavoce del MoVimento 5 Stelle, e la riforma della legge elettorale che preveda l’eliminazione delle cosiddette ‘liste bloccate’ e la reintroduzione delle preferenze, in modo da permettere ai cittadini, e non alle segreterie di partito, da chi essere rappresentati.

Il 20 e il 21 settembre invitiamo tutti i cittadini, di qualunque colore politico essi siano, e tutte le forze politiche a votare sì al referendum. Diamo il via a questa grande, trasversale, riforma collettiva della nostra storia.

Consiglieri regionali M5S del Lazio

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020