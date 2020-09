Mafia, blitz tra Catania, Milano e Lecce: 21 arresti

Cronaca - Oltre 100 i carabinieri impiegati nell'operazione scattata all'alba

Catania – Mafia, maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Catania, arrestate 21 persone tra la provincia siciliana, Milano e Lecce.

Tutte sono indagate a vario titolo di associazione mafiosa, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni pluriaggravate, con l’aggravante del metodo mafioso. Sarebbero coinvolti anche due referenti di peso per la zona di Riposto della famiglia di Cosa Nostra catanese dei Santapaola-Ercolano.

Alcuni degli indagati, così come riporta il sito di informazione Today, sarebbero già stati individuati quali mandanti ed autori dell’omicidio del giovane Dario Chiappone, barbaramente ucciso in via Salvemini a Riposto nell’ottobre del 2016. Il movente, emerso dalla indagini, sarebbe stato legato a motivazioni sentimentali ed economiche riconducibili al suo rapporto di frequentazione con una donna, che era l’ex convivente di uno degli indagati destinatario del provvedimento cautelare emesso nelle scorse ore dal gip del tribunale di Catania.

L’operazione dei carabinieri, scattata alle prime luci dell’alba e che ha visto coinvolti oltre 100 militari dell’arma, si inserisce nell’ambito di una precisa attività di contrasto avviata d’intesa con la direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica etnea e posta in essere dall’arma nei confronti della famiglia di Cosa Nostra catanese Santapaola-Ercolano sia nel capoluogo che nell’intera provincia, attraverso l’impiego di componenti investigative altamente specializzate per il contrasto alle infiltrazioni del sodalizio nel settore delle attività economiche nonché delle compagnie dei carabinieri per la disarticolazione dei gruppi mafiosi protesi al controllo diretto del territorio.

17 settembre, 2020