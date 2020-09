“Di Maio, 20 mila euro al mese per uno che non ha mai studiato o lavorato…”

Sutri – “Di Maio andrebbe dimezzato… ”. Vittorio Sgarbi contro il ministro Luigi Di Maio.

In un video su Facebook spiega che non ha vantaggi ridurre i parlamentari. Per lui la soluzione è una e cioè “ridurre i miracolati come Di Maio: 20mila euro al mese per uno che non ha mai studiato o lavorato”.

Sgarbi esordisce: “Quando un cretino parla, talvolta è bene ascoltarlo. Perché il cretino è convinto di dire delle cose indiscutibili e che apparentemente sono anche sensate. Ma in realtà, mostra i limiti del suo pensiero, quelli per cui se anche dice una cosa giusta o indica una situazione critica, sbaglia. Perché evidenzia delle contraddizioni che sono semplici”.

Continua: “La metà di una cosa è peggio dell’intero della cosa”.E spiega: “Ora l’idea di prendere un Parlamento, al di là dei suoi vizi, chiedono di dimezzarlo e non si capisce perché sia il vantaggio. Certamente si risparmia, ma la cifra è molto limitata. Ma si toglie ai cittadini la possibilità di avere un garante che è l’eletto.

Si può dire non diamogli più lo stipendio se vuole fare politica per passione o riduciamoglielo. Ma quale categoria, quale se non gli ipocriti come Di Maio e i suoi amichetti dei 5 stelle, disoccupati, che finalmente hanno trovato un lavoro, dice pagatemi di meno o non dateci la pensione. Quale categoria si riduce, si riducono per caso gli avvocati? Quale è il vantaggio di dimezzarli, si pagano di meno ma poi non si ha nessuno a cui chiedere qualcosa o che ti rappresenti davanti allo stato”. Attacca ancora: “Di Maio, Di Maio andrebbe dimezzato. Che senso ha che uno che non ha mai studiato, mai lavorato diventi ministro degli Esteri con un potere straordinario, anche solo di raccomandare e raccomandare i suoi amici nei posti giusti, prendendo 20mila euro al mese senza avere mai studiato o lavorato. Questo è lo scandalo, li ridia indietro. E quei cinque stelle che vogliono ridurre i parlamentari, si riducano loro per quello che non meritano.

Nessuno di loro ha preso preferenze per essere eletto, poi arrivano nei posti di potere e oltre allo stipendio prendono anche delle integrazione. Rinuncino a quello”.