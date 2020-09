E’ malato terminale, l’infemiera gli organizza un volo privato per vedere l’ultima partita del figlio

Kentucky - L'uomo: "Le parole non riusciranno mai a descrivere quello che ho provato"

Kentucky – E’ sempre stato il suo sogno. Vedere il figlio sul campo da football indossare la divisa della squadra dell’università. Ma il destino ci ha messo un tremendo zampino: a S.S., 50 anni, è stata diagnosticata una rara forma di cancro. E ad agosto i medici sono stati chiari, non gli restano che pochi mesi di vita.

Il sogno sembra così destinato a svanire per sempre. Se non fosse per la dedizione e l’amore di un’infermiera del National Institutes of Health, dove il 50enne è ricoverato. La donna è pronta a tutto affinché il padre riveda almeno un’ultima volta suo figlio sul rettangolo verde di gioco. Ma il viaggio in macchina dall’ospedale fino a Somerset, nel Kentucky, è troppo lungo e impegnativo per un malato terminale e così raccoglie tutte le sue idee. Quello che ne esce è una storia magnifica di altruismo.

La donna contatta un piccolo aeroporto locale e in pochi giorni un dentista del posto si offre di mettere a disposizione il suo aereo privato. Per S.S. così nessun viaggio di otto ore in autostrada, ma un volo fino alla destinazione più desiderata. Il figlio. Con la divisa della squadra di football della Pulaski County High School.

E’ accaduto lo scorso 11 settembre. L’uomo, una volta arrivato sul campo da gioco, è stato fatto sedere in disparte come ulteriore precauzione sulle sue condizioni di salute. Quando il figlio lo ha visto, è corso verso il padre e lo ha abbracciato in lacrime.

“Le parole non riusciranno mai a descrivere come mi sono sentito in quel momento” ha detto.

18 settembre, 2020