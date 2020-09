Maledizione amichevoli per la Viterbese, due su tre annullate per Covid

Il giornale di mezzanotte - Sport - Calcio - Serie C - I gialloblù sono stati costretti a saltare i match contro Montespaccato ed Arezzo - A meno di due settimane dall'inizio del campionato la squadra di Maurizi ha effettuato un solo test contro la Roma primavera

Viterbo – (s.s.) – Un solo test nell’arco di un mese.

Il bottino di amichevoli precampionato per la Viterbese è piuttosto povero.

Dal 13 agosto, data del primo allenamento al Rocchi, fino a ieri, la squadra di Agenore Maurizi ha potuto affrontare solamente la Roma primavera.

Il Covid, successivamente, ha fatto il resto: annullato il match del 6 settembre contro il Montespaccato per lo scoppio del focolaio in casa gialloblù, annullato anche quello del 13 settembre contro l’Arezzo per il mancato arrivo del risultato dei tamponi amaranto.

Una vera e propria maledizione che pesa moltissimo sulla preparazione estiva dei leoni.

A meno di due settimane dall’inizio del campionato le prove generali contro avversari più o meno quotati scarseggiano. La dirigenza sta lavorando ma sarà molto difficile organizzare più di una partita, dal momento che lunedì prossimo inizia il contdown per la serie C e le amichevoli per forza di cose verranno sospese.

Bloccata mentre era in procinto di partire per Chianciano Terme, ieri pomeriggio la Viterbese è rimasta in movimento con una seduta di allenamento effettuata al Rocchi. Tra oggi e domani è infine atteso a Viterbo Francesco Salandria, centrocampista classe ’95 in arrivo dal Catania.

Samuele Sansonetti

14 settembre, 2020