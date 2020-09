Maltempo, rinviato lo spettacolo con Debora Caprioglio

Vetralla - "Domani in battaglia pensa a me" in scena martedì 29 settembre a palazzo Paolocci

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Lo spettacolo teatrale “Domani in battaglia pensa a me”, causa maltempo, è stato rimandato a martedì 29 settembre alle 21. Rimane invariato il luogo e la sede.

“Domani nella battaglia pensa a me, e cada la tua spada senza filo. Domani nella battaglia pensa a me, quando io ero mortale, e lascia cadere la tua lancia rugginosa. Che io pesi domani sopra la tua anima, che io sia piombo dentro al tuo petto e finiscano i tuoi giorni in sanguinosa battaglia. Domani nella battaglia pensa a me, dispera e muori”.

Uno spettacolo site-specific nel giardino di palazzo Paolocci. Una Debora Caprioglio nei panni di Mirandolina accompagnerà il pubblico in un viaggio onirico attraverso le più grandi scene del teatro occidentale evocate dalle incursioni musicali di Clive Riche.

Nell’ambito del progetto finanziato dalla regione Lazio denominato “L’estate delle meraviglie – Insieme sicuri”, con il patrocinio del comune di Vetralla e della pro loco di Vetralla, con la collaborazione di Officina Meravigla e Davide Ghaleb Editore, Zerkalo presenta martedì 29 settembre alle 21 nel giardino di palazzo Paolocci, in via Roma 41, Vetralla lo spettacolo teatrale “Domani in battaglia pensa a me – Scene d’amore e di guerra, dai greci a Shakespeare”.

Con Debora Caprioglio, Edoardo Siravo, Alessandra Fallucchi, Fausto Costantini, Rosmunda D’Amico e le incursioni musicali di Clive Riche. E con Fabrizio Amicucci, Ilenia D’Avenia, Andrea Beruatto, Nicole Mastroianni, Lisa Lippi Pagliai.

Mise en éspace a cura di Alessandro Machìa. Assistente alla regia, Nicole Mastroianni. Costumi, Sara Bianchi. Progetto grafico, Valerio Castriziani. Si ringrazia la sartoria Slow Costume per i costumi.

Ingresso dalle 20,30.

Prenotazioni 0761461258 – 3200897221

L’evento si svolgerà nel rispetto delle regole imposte dal Dpcm del 18 maggio 2020.

Davide Ghaleb Editore

26 settembre, 2020