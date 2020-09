“Mandate a quel paese, anche da parte mia, chi dice che il Covid non esiste…”

Fabrica di Roma - Il sindaco Mario Scarnati, con originalità, invita a non abbassare la guardia dopo la guarigione dell'ultimo paziente

Fabrica di Roma – Il comune di Fabrica di Roma torna a essere Covid-free dopo la negativizzazione, ieri, di un paziente. “È perfettamente guarito”, scrive sui social il sindaco Mario Scarnati.

Il primo cittadino, però, inviata a non abbassare la guardia. “Il virus non è sconfitto, anzi – afferma -. Faccio appello alla vostra intelligenza e al vostro senso civico chiedendovi, ancora con forza, di rispettare le tre regole più importanti: indossare la mascherina, lavarsi le mani molte volte al giorno usando tanto sapone ed evitare gli assembramenti”.

Poi, senza mezzi termini, aggiunge: “Vi prego di mandare, anche da parte mia, ‘a quel paese’ quei pochi saccenti e cialtroni che continuano a dire che il Coronavirus non esiste o che non sia così pericoloso come dicono. Come diceva un noto giornalista: La mamma dei cretini è sempre incinta”.

27 settembre, 2020