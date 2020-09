Cronaca - Almeno tre dimostranti e un agente sono stati soccorsi dal personale medico

Londra – Manifestanti in piazza contro il lockdown, scontri con la polizia a Londra.

Questo pomeriggio in piazza a Trafalgar square, a Londra, si sono riuniti diversi manifestanti per protestare contro le misure anti-Covid messe in atto dal governo.

La manifestazione è stata caratterizzata da momenti di tensione quando la polizia londinese è intervenuta per cercare di far rispettare il distanziamento sociale.

Ai manifestanti sarebbe stato intimato di sgomberare la piazza. Alcune delle persone in piazza hanno risposto alla polizia con il lancio di bottiglie. E gli agenti sono intervenuti usando i manganelli contro la folla.

Stando all’Ansa, in piazza si sono riuniti circa 15mila manifestanti. Al grido di “We Do Not Concent” (Non acconsentiamo) si sono ritrovati a Trafalgar Square e a Hyde Park.

Media britannici, fra cui il tabloid conservatore Daily Mail, scrivono che fra i partecipanti alla protesta c’è anche Piers Corbyn, fratello dell’ex leader laburista Jeremy.

Almeno tre dimostranti e un agente sono stati soccorsi dal personale medico.

26 settembre, 2020