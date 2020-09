Roma - L'assessore regionale Alessio D'Amato sulla manifestazione di domani a piazza del Popolo

Roma – “La negazione del Covid è uno schiaffo in faccia ai nostri operatori sanitari, medici, infermieri e di chi in questi mesi ha sacrificato la vita sul campo”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato in merito alla manifestazione indetta per domani a Roma in piazza del Popolo.

4 settembre, 2020