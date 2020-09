Viterbo - Il consigliere forzista sorpreso a tagliare l'erba a piazza Fontana Grande: "Ho rimesso la delega e mi sono autosospeso ma questo non mi impedisce di aiutare l'amministrazione"

Viterbo – (p.p.) – Marini imbraccia il decespugliatore: “C’è voglia di ribaltare questa situazione”. Il consigliere forzista non si perde d’animo e scende in campo in prima persona per la cura della città.

“Domenica – dice Marini – in un momento di sconforto ho preso in mano il decespugliatore per tagliare l’erba a piazza Fontana grande. Dopo è arrivato anche il sindaco e nel pomeriggio la ditta che ha fatto il grosso. C’è la voglia di ribaltare questa situazione.

Le giustificazioni possono essere tante come per esempio i tre mesi di lockdown che hanno impedito la programmazione o il bilancio che ancora non si è potuto approvare. Una serie di cose che sono evidenti oggi e in parte giustificabili, ma bisogna affrontarle con praticità. Se vogliamo una città pulita e con le carte in regola per il turismo, ci si deve organizzare in modo diverso.

Per quanto riguarda il taglio dell’erba: “c’è stato un primo assalto a quelle infestanti che ha prodotto risultati, anche se non è stato risolutivo come già sapevamo. Ora è programmata una nuova ondata di tagli che dovrebbe andare a completare l’opera. Dobbiamo essere onesti nel dire che siamo in ritardo, ma anche per condizioni oggettive”.

Marini fa un passo indietro: “Nei giorni scorsi c’è stato un dibattito interno che, come qualcuno dice, non è stato per Civita Castellana o poltrone, sedie e sgabelli. Era dovuto alla classificazione delle priorità che devono essere un comandamento dell’amministrazione se si vuole avere il consenso del consiglio comunale e anche dei cittadini. Questa situazione negativa deve farci cambiare impostazione.

Il sindaco ha ben chiarito gli aspetti principali di questa amministrazione per cu ci sono delle cose che devono essere modificate e che si devono fare, punto. Le strade, il verde pubblico, gli infestanti e i rifiuti… sono i capisaldi. Tutto il resto è secondario”.

Il consigliere si è sospeso dalla maggioranza e non ci occupa più di Ambiente, delega ora in mano al sindaco. “L’ho rimessa – spiega Marini -, ma questo non mi impedisce di aiutare l’amministrazione mettendo a disposizione l’esperienza dei mesi precedenti.

Non è per questo che sono in contrapposizione a qualcuno e anzi mi adopero per cambiare questo momento difficile.

Il mio compito è quello di dare una mano all’amministrazione sia con atteggiamenti buonisiti che non. E’ che a un certo punto bisogna essere risolutivi, perché sennò ogni giorno che noi utilizziamo in discussioni interne portano a un rallentamento delle attività. Serve decisione – conclude – affinché chi lavora per l’amministrazione comunale sappia bene dove deve andare senza tentennamenti. Solo così si snellisce la macchina amministrativa”.

1 settembre, 2020