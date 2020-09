Il marito le dà fuoco, muore in ospedale dopo una settimana

Brescia - L'uomo, un 55enne di origine marocchina, è accusato di omicidio

Brescia – All’ospedale di Genova è morta oggi Mina Safine, la donna di origini marocchine ricoverata da una settimana dopo che il marito le aveva dato fuoco nella loro casa di Brescia.

Dopo un litigio il marito della donna, un 55enne di origini marocchine, avrebbe scatenato il fuoco che ha avvolto la moglie.

L’uomo è stato interrogato dai carabinieri, ma siè avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti hanno trovato in casa del liquido infiammabile e l’uomo è stato arrestato per tentato omicidio, ora trasformato in omicidio.

Le ragioni della lite sarebbero futili e non legate a motivi religiosi. Anche l’uomo ha subito leggere ustioni ed è stato curato in ospedale.

27 settembre, 2020