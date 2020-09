Coronavirus - Ieri 23 nuovi positivi nell'Alto Lazio, ma solo uno nella Tuscia

Viterbo – (f.b.) – Marta e Vasanello Covid-free, cluster in una rsa della Sabina. Sono queste, una positiva e una negativa, le novità più rilevanti di ieri per quanto riguarda il Covid-19 nell’Alto Lazio.

Il Coronavirus sembra allentare la presa sulla Tuscia: ieri sono stati registrati due guariti e un solo nuovo contagiato.

Due le persone che hanno ricevuto il doppio tampone negativo: una a Marta e una a Vasanello. Entrambi i paesi sono da ora di nuovo Covid-free, ovvero con nessun positivo attuale tra i residenti o domiciliati.

Il nuovo positivo delle ultime 24 ore è invece un tarquiniese, che è stato sottoposto al tampone nasofaringeo del Coronavirus perché aveva alcuni sintomi. Dopo l’esito, che lo ha dichiarato ufficialmente contagiato, l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, dove quindi al momento le persone con il Covid in degenza sono cinque. A queste vanno aggiunte le altre quattro ospitate in strutture diverse da quelle della Asl di Viterbo, una delle quali è però la bambina di Canepina che si trova al Bambin Gesù di Roma che sarebbe già negativa, secondo quanto reso noto dai suoi genitori e dal sindaco del paese.

Nove in tutto, quindi, i pazienti ricoverati, mentre altri 92 Covid-positivi stanno trascorrendo la convalescenza a casa per un totale di 101 attualmente positivi.

Pressoché stabile il numero di chi è in isolamento fiduciario: ieri erano 388, oggi sono 389, mentre dall’inizio dell’epidemia 5193 persone ne sono uscite.

Nel territorio della Asl Roma 4 sono stati invece 8 i nuovi positivi in un giorno: 3 a Ladispoli, 2 a Fiano (di cui uno ricoverato al policlinico di Tor Vergata), 1 a Civitavecchia, Sacrofano e Cerveteri. Sette le persone guarite: 2 a Santa Marinella, 1 a Civitavecchia, Morlupo, Rignano, Sacrofano e Formello.

In provincia di Rieti i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono 14, tredici dei quali relativi al cluster della rsa di Torri in Sabina dove 11 ospiti e 2 operatori sono risultati positivi al tampone Covid-19. In più c’è anche una 42enne di Rieti, collegata ad un altro link epidemiologico. I positivi totali in tutta la provincia salgono così a 105.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 609 (192 a Viterbo; 417 in provincia)

Attualmente positivi: 101

Guariti: 483

Morti: 25 + 1

Ricoverati: 9 (5 a Belcolle; 4 extra Asl)

In quarantena: 389

Usciti dalla quarantena: 5193 Comuni con positivi

Viterbo: 192 casi (6 morti e 152 guariti)

Montefiascone: 38 casi (3 morti e 33 guariti)

Acquapendente: 29 casi (1 morto e 14 guariti)

Tarquinia: 31 casi (1 morto e 27 guariti)

Civita Castellana: 19 casi (11 guariti)

Vetralla: 16 casi (7 guariti)

Orte: 14 casi (10 guariti) Montalto di Castro: 1o casi (9 guariti)

Ronciglione: 8 casi (4 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Monte Romano: 6 casi (4 guariti)

Bagnoregio: 5 casi (2 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Nepi: 5 casi (3 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 2 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Fabrica di Roma: 3 casi (2 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 3 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Canepina: 2 casi (1 guarito)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Monterosi: 2 casi (1 guarito)

Caprarola: 1 caso (0 guariti)

Carbognano: 1 caso (0 guariti) Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Tuscania: 46 casi (1 morto e 45 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Oriolo Romano: 11 casi (11 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Bassano Romano: 8 casi (8 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Piansano: 5 casi (5 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Sutri: 4 casi (4 guariti)

Blera: 3 casi (3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Faleria: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

23 settembre, 2020