Mattarella firma il Dl Semplificazioni ma invita a “vigilare affinché non vengano inserite norme eterogenee”

Roma - Tra i provvedimenti “non attinenti” individuati dal presidente della Repubblica ci sarebbero le modifiche al Codice della strada

Roma – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Dl Semplificazioni, ma ha voluto presentare con una lettera al presidente del Consiglio, del Senato e della Camera le proprie osservazioni.

Mattarella ha invitato il governo a “vigilare affinché nel corso dell’esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all’oggetto e alle finalità dei provvedimenti d’urgenza”.

“Spetta al parlamento – prosegue il presidente della Repubblica – l’esigenza di operare in modo che l’attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale”.

“Il testo a me presentato, con le modifiche apportate in sede parlamentare – precisa Sergio Mattarella -, contiene tuttavia diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute all’articolo 49, recante la modifica di quindici articoli del Codice della strada, che non risultano riconducibili alle predette finalità e non attengono a materia originariamente disciplinata dal provvedimento”.

11 settembre, 2020