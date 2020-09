Matteo Jarno Santoni presenta il libro “La ferrovia elettrica Roma – Civita Castellana – Viterbo”

Viterbo - Oggi, venerdì 25 settembre, alle 17,30 al teatro Caffeina

di Silvio Cappelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Verrà presentato oggi, venerdì 25 settembre alle 17,30, a cura della libreria Etruria al Bistrot del teatro Caffeina a Viterbo in Via Cavour 9, il nuovo libro “La ferrovia elettrica Roma – Civita Castellana – Viterbo” scritto da Matteo Jarno Santoni per la casa editrice Calosci di Cortona.

L’autore, 17enne, è nato a Roma nel 2003 e vive a Viterbo. Sin da piccolissimo ha coltivato interesse nel campo dei trasporti ferroviari e della fotografia analogica. E’ socio dal 2015 della Fimf (Federazione italiana modellisti ferroviari ed amatori della ferrovia) e dell’omologo europeo Mo.Rop.

Ha collaborato con il bollettino Fimf e con la rivista specializzata iTreni.

Matteo Jarno Santoni sostiene l’importanza del trasporto ferroviario e soprattutto delle linee secondarie con potenzialità turistiche. Attualmente studia al liceo classico Mariano Buratti di Viterbo.

La pubblicazione, di formato 17×24 centimetri, ha la copertina in carta lucida raffigurante il treno della ex Roma Nord mentre transita sul ponte di Bagnaia. Contiene 334 pagine con numerose illustrazioni a colori e in bianco e nero.

Tra l’altro: antefatti sulla costruzione di ferrovie a servizio della provincia di Viterbo e del capoluogo, notizie sulla costruzione della ferrotramvia Roma – Civita Castellana – Viterbo, caratteristiche tecniche degli impianti fissi e materiale rotabile, notizie sulla costruzione della ferrovia Roma Nord, la vita della linea ferroviaria dopo la guerra e la ricostruzione, la nascita dell’A.Co.Tra.L., la gestione Metroferro e Met.Ro., il periodo della nuova Atac e numerose e interessanti appendici.

Silvio Cappelli

Condividi la notizia:











25 settembre, 2020