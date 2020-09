Maxiparcheggio e “bici condivise” fuori porta Faul, nominato il collaudatore statico

Viterbo - Affidato l'incarico all'ingegnere cui spetta l'ispezione dell'opera e il rilascio del relativo certificato

Viterbo – Nuovo parcheggio da oltre cento posti auto fuori porta Faul e postazione per le “biciclette condivise”, l’ultimo atto pubblicato dal 26 agosto al 10 settembre sull’albo pretorio del comune è l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico all’ingegnere cui spetta l’ispezione dell’opera e il rilascio del relativo certificato.

La postazione per le bici elettriche è prevista nell’ambito del contratto per il parcheggio che dovrebbe essere inaugurato a breve nell’area di 3mila 800 metri quadrati all’esterno della porta, dove ci sarà spazio anche per sei bus turistici.

Il progetto esecutivo è stato approvato l’11 dicembre 2019, per un importo di 240mila euro di cui 166.013,70 euro per lavori, compresi 4.401,22 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 73.986,30 euro per somme a disposizione.

L’esecuzione dei lavori per la “rete urbana bike sharing e lavori connessi – II Stralcio” è stata aggiudicata definitivamente, con determinazione n. 2872 del primo luglio 2020, tramite procedura negoziata secondo il criterio del minor prezzo, alla ditta Due C Costruzioni srl di Parete, in provincia di Caserta, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,789% sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per l’importo netto di 114.638,71 euro (compresi oneri della sicurezza e oltre Iva 10%).

Per quanto riguarda invece l’affidamento dell’incarico di collaudatore statico, dato atto che dalle verifiche effettuate all’interno dell’amministrazione il personale in possesso della specifica professionalità necessaria risulta impegnato nell’adempimento di ulteriori e diverse attività istituzionali e l’importo entro i 40mila euro, il 28 luglio si è proceduto con l’affidamento diretto all’ingegnere Luca Montanucci (essendo l’importo entro la soglia dei 40mila euro), con un ribasso del 15% sul corrispettivo proposto dall’amministrazione per una spesa di 3.815,62 euro oltre Inarcassa 4 % ed Iva 22%, per un totale di 4.841,25 euro.

Il sistema di bike-sharing consentirà a tutti i cittadini – residenti, pendolari, turisti o visitatori occasionali – di prelevare una bicicletta da una stazione di distribuzione e di riconsegnarla in un’altra, diversa da quella di prelievo, posizionata in un altro punto della città. Il prelievo e deposito delle biciclette, ancorate ai relativi cicloposteggi, sarà effettuabile attraverso una tessera elettronica ricaricabile (smart card contact less non smagnetizzabile né duplicabile).

I lavori per il parcheggio e lavori connessi sono iniziati il 29 ottobre di due anni fa. L’intervento, dalla copertura dell’Urcionio alle opere di urbanizzazione, è costato 480mila euro.

4 settembre, 2020