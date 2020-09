Med-Imm di Viterbo cerca agenti immobiliari

Lavoro - Viterbo e provincia - Rivolto anche a chi non è ancora abilitato, ma disponibile a iniziare una carriera nel settore - Parla Stefano Emili titolare di Med-Imm Real Estate

Viterbo e provincia – sponsorizzato – Grazie agli investimenti nel settore estero e nel marketing immobiliare, noi di Med-Imm stiamo crescendo e abbiamo la necessità di inserire nuovi collaboratori nello staff.

Siamo alla ricerca di persone che abbiano doti innate di comunicazione e voglia di crescere professionalmente, anche senza patentino, ma disponibili a fare il corso per ottenerlo.

Perché diventare agente immobiliare? Mille volte, in tanti anni di lavoro, ho risposto a questa domanda che sembra banale ma non lo è. Il primo passo è frequentare un corso, superare un esame ed ottenere l’abilitazione, questo è sicuro, ma poi serve ben altro!

Solo con l’esperienza si può diventare una figura professionale preparata e di successo, affrontando tutte le difficoltà che si presentano quando bisogna vendere o affittare una proprietà immobiliare.

Ciò che mi è chiaro dopo 16 anni di attività, è che un agente immobiliare non ha a che fare con degli immobili, ma con le persone! Se non sai comunicare, empatia, relazionarti a un potenziale compratore o inquilino, è inutile sapere tutto su visure, catasto e tecniche varie. Ciò che ha consentito a Med-Imm di attraversare senza problemi i grossi momenti di crisi e fluttuazione del mercato, è proprio il bagaglio di competenze relazionali che caratterizza tutto lo staff.

Pertanto, se sei una persona cordiale, socievole, che ama ascoltare e capire le persone, ami lavorare in autonomia gestendo il tuo tempo e sei intraprendente, è davvero probabile che questa professione faccia per te.

Lavorare per Med-Imm significa presentarsi come collaboratore di un’agenzia affermata e con ottima reputazione. Siamo in grado di affiancarti se non sei esperto, per farti acquisire i segreti del mestiere. Siamo tecnologicamente avanzati e gran parte del lavoro viene svolto attraverso il web.

Stiamo cercando proprio te! Vieni a trovarci in Via Santa Maria in Gradi, 43 – Viterbo, o contattaci al telefono 0761 586008.

14 settembre, 2020