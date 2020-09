“I media mentono quando dicono che Donald Trump distrugge il mondo, lui batte record di pace”

Brasilia - Eduardo Bolsonaro, deputato e figlio del presidente della Repubblica brasiliana, rilancia la nomina per il Nobel al presidente degli Usa

Condividi la notizia:











Brasilia – “In due settimane, il presidente Trump è stato responsabile di due obiettivi di pace: tra Israele ed Emirati Arabi Uniti e tra Israele e Bahrein”.

Con queste parole è intervenuto Eduardo Bolsonaro, deputato brasiliano e figlio del presidente della Repubblica Jair Bolsonaro, in merito alla nomina di Donald Trump per il Nobel per la pace.

“Mentre i media mentono quando dicono che Donald Trump distrugge il mondo – ha proseguito Eduardo Bolsonaro -, lui batte record di pace”.

Nel frattempo è arrivato in Brasile il segretario di stato degli Stati Uniti d’America Mike Pompeo.

Condividi la notizia:











16 settembre, 2020