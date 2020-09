Il giornale di mezzanotte - Asl Viterbo - Serviranno a garantire le attività di "ricostruzione dei contatti" del Toc.

Viterbo – Medici cercasi per il team operativo Coronavirus. Serviranno a garantire le attività di “contact tracing” (ricostruzione dei contatti) del Toc.

La Asl di Viterbo ha approvato l’acquisizione di disponibilità da parte di medici specializzati e di laureati in medicina e chirurgia al conferimento di incarichi libero professionali per le necessità del team.

L’avviso pubblico sarà pubblicato nel sito web istituzionale aziendale, nella sezione “Concorsi e selezioni”.

Riguarda, nello specifico, il conferimento di incarichi libero professionali per un massimo di 30 ore settimanali, per la durata di sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi, con il compenso orario lordo previsto dalla circolare regionale prot. n.U 0237155 del 20 marzo 2020.

Nella relativa determina, pubblicata il primo settembre sul portale, si spiega “la necessità, in considerazione della emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, di garantire le attività di ‘contact tracing’ del Toc e, pertanto, di acquisire la disponibilità da parte di medici specializzati e di laureati in medicina e chirurgia iscritto al relativo ordine professionale al conferimento di incarichi libero professionali”.

4 settembre, 2020