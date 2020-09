Meloni: “L’utero in affitto sia un reato universale”

Roma - Inizia oggi in commissione giustizia alla camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia per punire in Italia la surrogazione di maternità anche se commessa all'estero

Roma – “Inizia oggi in commissione giustizia alla camera l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere l’utero in affitto reato universale, ovvero punibile in Italia anche se commesso all’estero”. Lo scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook.

“Avevamo presentato questa proposta nel 2018 – continua la leader di Fratelli d’Italia -, finora era rimasta chiusa nei cassetti di Montecitorio ma finalmente prende il via la sua discussione. La maternità surrogata è la forma di schiavitù del terzo millennio, che umilia il corpo delle donne e trasforma i bambini in una merce”.

“Mi auguro – conclude – che tutte le forze politiche, al di là degli schieramenti e delle posizioni, vogliano condividere con noi questa battaglia di civiltà”.

Al momento in Italia l’articolo 12 della legge 40 del 2004 punisce il ricorso a pratiche di surrogazione di maternità con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600mila a un milione di euro.

23 settembre, 2020