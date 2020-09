Mendicante baciato dalla fortuna, vince 300mila euro al gratta e vinci

Jesi - Era disoccupato da anni - Il sindaco: "Tutti qui gli vogliono bene"

Jesi – Disoccupato da tre anni dopo aver perso il lavoro in una ditta di pulizie, per mesi era stato costretto a chiedere l’elemosina a uno dei semafori più trafficati della città di Jesi, in provincia di Ancona. Racimolare qualche soldo per arrivare a fine mese.

Ma per Tiziano, 60 anni, conosciuto e benvoluto da tutti, la vita ha avuto una bellissima sorpresa in serbo e da qualche giorno all’incrocio non si vede più. Un gratta e vinci gli ha letteralmente cambiato la vita: con un biglietto da 5 euro, acquistato grazie a una delle donazioni ricevute, Tiziano ha vinto 300 mila euro.

“Tiziano – ha raccontato al Corriere della Sera, la proprietaria della tabaccheria delle Logge di viale Verdi dove è avvenuta la vincita – quando ha vinto era incerto se comprarsi da subito un’auto ma poi ha optato per una bella bicicletta perché a lui in fondo piace sentirsi libero”. Nel frattempo Tiziano si è tagliato la barba e accorciato i lunghi capelli che non tagliava da tre anni.

Per festeggiare la vittoria dell’ingente somma di denaro, il 60enne avrebbe invitato a cena tutti i dipendenti della banca che lo hanno aiutato con la riscossione del premio.

“Questa volta, la dea fortuna, ci ha visto proprio bene e ha premiato chi ne aveva veramente bisogno — ha affermato il sindaco di Jesi, Massimo Bacci — Tutti qui lo conoscono, gli vogliono bene e sono contenti per lui”.

24 settembre, 2020