Viterbo - Enrico Panunzi, in merito al provvedimento della Regione Lazio che introduce dall’1 settembre la digitalizzazione delle procedure urbanistiche

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Bene la digitalizzazione. Questo vorrà dire meno faldoni di carta, più velocità ed efficienza e risparmio di tempo”. Esprime soddisfazione il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Panunzi, in merito al provvedimento della Regione Lazio che introduce dall’1 settembre la digitalizzazione delle procedure urbanistiche.

“Da oggi le richieste di autorizzazione paesaggistica e accertamento di compatibilità dovranno essere prodotte e trasmesse con pec, la posta elettronica certificata – prosegue il vice presidente della X commissione -. La misura adottata dalla Regione Lazio consente un cambio di marcia.

Aumenterà l’efficienza e si ridurranno i tempi delle prestazioni. Miglioreranno i livelli di accessibilità e sicurezza sulla conservazione dei dati. Tutto a favore dei cittadini e degli operatori del settore. Inoltre, condivido in pieno le parole dell’assessore Massimiliano Valeriani, sull’importanza della modernizzazione della pubblica amministrazione”. Le informazioni per la trasmissione delle pratiche via pec sono pubblicate sul sito della Regione Lazio, nell’area dedicata “Territorio e Urbanistica”.

1 settembre, 2020