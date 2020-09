Meno sette al campionato, la Viterbese ospita il Grosseto per l’ultimo test

Sport - Calcio - Serie C - Dopo quella con la Casertana per i gialloblù arriva un'altra amichevole con una formazione di pari livello - Al Rocchi si gioca a porte chiuse dalle 17

Viterbo – Niente sfida di campionato tra Viterbese e Grosseto.

Le due squadre sono state inserite in due gironi differenti: i laziali nell’ormai solito raggruppamento meridionale, i toscani in quello più comodo che racchiude le formazioni dell’Italia centrale e nordoccidentale.

Nessuna gara accesa come quelle ai tempi della serie D, almeno per questa stagione, mentre in precampionato sì. Oggi, infatti, la formazione di Agenore Maurizi e quella di Lamberto Magrini si affrontano per l’ultima amichevole estiva, a sette giorni esatti dallo start ufficiale della serie C.

Due le vecchie conoscenze più recenti per i gialloblù: il direttore sportivo Vincenzo Minguzzi, che a più riprese ha assistito l’ex presidente Piero Camilli, e il numero 10 Filippo Boccardi, nella Tuscia da agosto a dicembre 2015. Entrambi torneranno al Rocchi con la neopromossa dal girone E di serie D, giunta prima davanti al Monterosi dopo la sospensione per Covid-19.

Archiviata con successo anche la sfida alla Casertana, la Viterbese aumenta i giri del motore con un’altra squadra di pari livello che consentirà all’allenatore romano di provare ancora una volta la formazione che domenica prossima affronterà la Ternana. Se la difesa (Mbende, Markic e Baschirotto) e l’attacco (Rossi e Tounkara) al momento non si toccano, tra porta e il centrocampo rimane ancora qualche dubbio. Maraolo e Daga, in attesa della definizione delle gerarchie, vanno verso l’alternanza mentre sulle corsie del centrocampo i favoriti sulla carta sono Bezziccheri e Simonelli. Al centro, in attesa dei grandi, spazio a Salandria, Sibilia e Bensaja.

Per il Grosseto, reduce dalla vittoria per 2-1 nell’amichevole di lusso giocata col Pisa, lo zoccolo duro della rosa è molto simile a quella della passata stagione ma con l’aggiunta di vari tasselli in fase di completamento. Gli ultimi tre arrivi sono quelli dei giovani Alex Campeol, Sergio Kalaj ed Erdis Kraja, tutti e tre classe 2000 giunti in prestito da Sampdoria, Lazio e Atalanta.

Il fischio d’inizio di oggi è in programma per le 17. Anche stavolta, come nelle precedenti uscite dei gialloblù, si giocherà a porte chiuse senza la presenza di tifosi.

