Mercato del sabato, i banchi restano al Carmine per altri 10 mesi

Il giornale di mezzanotte - Viterbo - Comune - Prorogata fino a giugno 2021 la sperimentazione

Viterbo – (g.f.) – Mercato del sabato, la sperimentazione continua fino a giugno 2021. I banchi restano al Carmine.

La prova, con lo spostamento dal Sacrario, aveva una scadenza stabilita dall’amministrazione comunale al 31 agosto.

Un tempo necessario per valutare scelte definitive che però non sono ancora maturate. Non ufficialmente, almeno.

Perché l’orientamento a palazzo dei Priori è di riportare dentro le mura un mercato diverso rispetto a quello generale oggi nel popolare quartiere cittadino.

A motivare altri 10 mesi di proroga, l’incertezza della normativa a livello nazionale. “Non sono ancora state emanate – si legge nella delibera – univoche disposizioni regionali in ordine alla metodologia di rinnovo delle licenze mercatali e della loro durata.

Occorre ora prorogare fino al 30/06/2021 lo spostamento in via sperimentale del mercato in questione nell’area individuata del quartiere Carmine – Salamaro”.

Una scelta duramente contestata dagli ambulanti che prima sono entrati in sciopero e poi accettato loro malgrado lo spostamento, segnalando perdite d’incassi.

Il Coronavirus ha spostato l’attenzione altrove. Non il mercato. Che resta al Carmine.

4 settembre, 2020