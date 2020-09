Il giornale di mezzanotte - Cronaca - La cifra arriva dal piano di investimenti del governo per il triennio 2019-2021 - I lavori, tra la Tuscia e la provincia di Roma, sono legati all'ondata di maltempo del 28 e 29 ottobre 2018

di Samuele Sansonetti

Viterbo – C’è anche la Tuscia nel piano di investimenti del governo per il triennio 2019-2021.

I fondi servono a finanziare gli interventi su dieci regioni colpite dal maltempo a partire da ottobre 2018: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto, più le province autonome di Trento e Bolzano.

Tra gli interventi del 2020 nel Lazio anche uno che riguarda la provincia di Viterbo. Si tratta del taglio dei rami e delle alberature pericolanti lungo la linea ferroviaria regionale Roma – Civita Castellana – Viterbo che verrà effettuato dall’Atac, responsabile della manutenzione sulla tratta. La cifra stanziata per i lavori è di mezzo milione di euro.

Come spiegato dalla regione in uno degli ultimi bollettini, i lavori tra la Tuscia e la provincia di Roma sono legati all’ondata di maltempo del 28 e 29 ottobre 2018.

Un evento particolarmente duro quest’ultimo per il viterbese, colpito da pioggia e forti raffiche di vento che hanno procurato una grandissima serie di danni: camion e auto in corsa abbattuti, tetti di case e capannoni scoperchiati, strade, abitazioni private e stabilimenti del litorale allagate, alberi divelti e scuole chiuse in quasi tutta la provincia.

Samuele Sansonetti

14 settembre, 2020