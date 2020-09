“Mia figlia piange, vuole andare a scuola” e aggredisce verbalmente il sindaco Arena

Viterbo - È successo a piazza del Comune prima di partecipare al sit in - Il primo cittadino: "Sto bene e non mi è successo niente"

Condividi la notizia:











Viterbo – “Mia figlia piange perché vuole andare a scuola”. E giù insulti. Bersaglio il sindaco di Viterbo Giovanni Arena che come ha raccontato contattato telefonicamente, questa mattina è stato aggredito verbalmente a piazza del comune mentre stava aspettando l’arrivo delle mamme per il sit in di protesta organizzato davanti a palazzo dei Priori contro la scarsa comunicazione, questo il parere delle mamme in piazza, riguardante il rinvio della data di apertura delle scuole a Viterbo.

Un’aggressione verbale. L’uomo, sulla cinquantina, sarebbe arrivato a piazza del comune su una moto di grossa cilindrata. Sarebbe poi sceso, con il casco integrale ancora in testa, e corso verso il sindaco gridandogli, così hanno detto i testimoni, “mia figlia piange perché vuole andare a scuola”.

Sul posto è intervenuto subito un poliziotto della digos che si trovava nei paraggi probabilmente per la manifestazione delle mamme.

“Sto bene e non mi è successo niente, è stato solo un momento di rabbia – ha detto il sindaco -. Tutti quanti stiamo vivendo un periodo molto particolare. Gli ho detto che da genitore avrebbe dovuto far capire alla figlia cosa sta succedendo.

E’ stato comunque un atteggiamento esagerato e fuori dalle righe. Mi è molto dispiaciuto anche perché è una persona che conosco”.

Daniele Camilli

Condividi la notizia:











14 settembre, 2020