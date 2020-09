Ministra Bellanova: “600 milioni in arrivo per la ristorazione”

Foggia - La norma è in discussione in questi giorni in Parlamento

Foggia – 600 milioni di euro in arrivo per aiutare il settore della ristorazione.

A dare la notizia è la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova a margine della presentazione a Foggia della lista di Italia Viva per le elezioni regionali in Puglia.

“In questi giorni in Parlamento – ha affermato la ministra – è in discussione una norma che porta a 600 milioni di euro i fondi destinati alla ristorazione, a quelle tante pizzerie e ristoranti che hanno aperto e che stanno sostenendo costi molto alti, ma anche a quelli che non hanno aperto ai quali noi vogliamo dare circa cinquemila euro di fondo perduto per acquistare prodotti che devono essere esclusivamente made in Italy”.

Secondo Bellanova, il provvedimento risolverà due problemi. Da un lato quello dei ristoranti che rischiano di non aprire, dall’altro sarebbe anche un modo per sostenere imprese agricole, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura i cui prodotti vengono acquistati e consumati in particolar modo nei luoghi della ristorazione.

2 settembre, 2020