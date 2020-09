Monsignor Ruzza al Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito

Cronaca - Il nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia accolto dal comandante, generale di divisione Claudio Minghetti

Condividi la notizia:











Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Monsignor Gianrico Ruzza, nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, ha fatto visita al Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (Ce.Si.Va.), dove è stato accolto dal Comandante, Generale di Divisione Claudio Minghetti.

Gli ospiti, dopo aver salutato la Bandiera d’Istituto nel corso di un breve incontro nell’ufficio del Comandante, hanno incontrato i vari responsabili delle unità organizzative del Centro. In tale contesto, il generale Minghetti ha evidenziato il ruolo che il Ce.Si.Va. ricopre in materia di simulazione e l’importanza data dall’Esercito Italiano al “virtual training”. Inoltre, Mons. Ruzza ha avuto modo di scoprire il patrimonio storico-culturale presente all’interno della caserma “Giorgi”, come la biblioteca, il museo storico e le cisterne romane. Da questi beni scaturiscono le sinergie tra il Centro e l’Università della Tuscia e di Perugia nonché con gli istituti scolastici locali.

A conclusione dell’incontro, gli ospiti hanno visitato la piccola Cappella del Centro e salutato tutto il personale militare e civile del Ce.Si.Va. Nel corso del suo intervento, Mons. Gianrico Ruzza ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli uomini e dalle donne dell’Esercito Italiano ed ha evidenziato il valore culturale del patrimonio librario, archeologico e museale custodito nel centro.

Dopo aver impartito ai presenti ed alle rispettive famiglie la benedizione, Mons. Ruzza ha concluso la visita con la firma dell’Albo d’Onore.

Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito

Condividi la notizia:











11 settembre, 2020